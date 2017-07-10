Північноатлантична рада на чолі з генсеком НАТО проведе засідання в Києві

Понеділок, 10 липня 2017, 08:32

10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Згідно із програмою, 10 липня відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка. Вона почнеться о 10:35, через дві години Порошенко і Столтенберг дадуть спільну прес-конференцію.

Під час візиту Столтенберг виступить у Верховній Раді, виступ запланований на 16:00. Північноатлантична рада та генеральний секретар також зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.

Столтенберг та посли НАТО відвідають виставку, в якій представлені досягнення 20-річного співробітництва Україна-НАТО.

Під час візиту генсек НАТО також проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

У понеділок Столтенберг та віце-прем'єр-міністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відкриють нове приміщення Представництва НАТО в Україні.

Останнього разу члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.