Порошенко відмовив у продовженні мита на металобрухт на 2 роки

Понеділок, 10 липня 2017, 12:54

Президент України Петро Порошенко скористався правом вето до законопроекту №6382 щодо продовження вивізного мита на брухт чорних металів ще на два роки, пропонуючи Верховній Раді продовжити його на рік.

Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко на засіданні погоджувальної ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це пов'язано з міжнародними зобов'язаннями України як члена Світової організації торгівлі, і президент України пропонує в пункті 1, який надійшов на підпис, замінити "три календарні роки" (рік плюс два роки продовження) словами "два календарні роки" (рік плюс рік продовження). Президент просить парламент підтримати цю поправку", - сказала Луценко.

Згідно з інформацією на сайті Верховної ради, пропозиції глави держави до закону підписані 27 червня, а надійшли до парламенту 10 липня. Текст пропозицій на сайті відсутній.

На початку червня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

Попри це, Міністерство економічного розвитку рекомендуватиме президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів. У Мінекономрозвитку стверджують, що закон не порушує Угоду про асоціацію.