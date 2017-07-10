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В НАТО не підтверджують домовленість щодо діалогу з Україною про ПДЧ

Понеділок, 10 липня 2017, 18:35
Версія для друку Коментарі

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати план дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.

Про це повідомив в коментарі "Європейській правді" керівник прес-служби Альянсу Пірс Казалет.

За словами представника альянсу, Петро Порошенко справді підняв питання подальшого зближення України та альянсу під час закритої частини засідання Комісії  Україна-НАТО, запропонувавши альянсу розпочати формальний діалог про набуття ПДЧ.

"Президент Порошенко підняв це питання двічі – на засіданні та на спільній прес-конференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Генеральний секретар та посли держав-членів взяли до уваги пропозиції президента розпочати таку дискусію", - підкреслив Казалет. З його пояснень випливає, що згода на початок такого діалогу не надавалася.

Представник альянсу також нагадав, що Київ задекларував зобов’язання провести реформи для підвищення сумісності зі стандартами НАТО. "Поточний фокус Києва – на реформах та на модернізації безпекових та оборонних інституцій. НАТО підтримує ці зусилля", - додав представник альянсу.

Як повідомлялося, в понеділок президент Порошенко, відповідаючи на запитання "Європейської правди", анонсував початок діалогу з альянсом про надання України Плану дій щодо членства: "Ми вважаємо за необхідне почати дискусію про запровадження Плану дій щодо членства. Сьогодні ми обговорили це і наші пропозиції про початок дискусії були із задоволенням сприйняті (країнами-членами НАТО)".

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