У Siemens заявили, що турбіни в Крим були доставлені проти волі компанії

Німецький концерн Siemens стверджує, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росії, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.
Про це ідеться у прес-релізі компанії, повідомляє Reuters.
"Упродовж кількох місяців ми неодноразово отримували запевнення від покупця, що поставок до Криму не буде. Siemens має намір ініціювати кримінальне розслідування відносно осіб, причетних до події", — йдеться в повідомленні компанії.
Мова йде про російську компанію "Технопромекспорт", якій продали турбіни. Також у Siemens відзначили, що домагатимуться скасування поставок з території окупованого Криму.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.
У компанії Siemens факт поставки заперечили.
У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.
У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.