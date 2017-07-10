У Siemens заявили, що турбіни в Крим були доставлені проти волі компанії

Понеділок, 10 липня 2017, 18:58

Німецький концерн Siemens стверджує, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росії, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Про це ідеться у прес-релізі компанії, повідомляє Reuters.

"Упродовж кількох місяців ми неодноразово отримували запевнення від покупця, що поставок до Криму не буде. Siemens має намір ініціювати кримінальне розслідування відносно осіб, причетних до події", — йдеться в повідомленні компанії.

Мова йде про російську компанію "Технопромекспорт", якій продали турбіни. Також у Siemens відзначили, що домагатимуться скасування поставок з території окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

У компанії Siemens факт поставки заперечили.



У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.