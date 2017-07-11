Візит Трампа до Британії відклали до наступного року - ЗМІ

Вівторок, 11 липня 2017, 10:02

Офіційний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії відклали до наступного року.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в британському уряді.

Втім, за даними джерел, Трамп може приїхати до Британії з неофіційним візитом значно раніше, ніж 2018 року, адже він володіє двома полями для гольфу в Шотландії.

Також телеканал відзначає, що терміни візиту Трампа до Великої Британії можуть залежати від тривалості каденції глави британського уряду Терези Мей.

Прем’єр-міністр Тереза Мей запросила Дональда Трампа до Великої Британії в ході своєї поїздки до Вашингтона в січні 2017 року.

Однак згодом ЗМІ повідомили, що Трамп відкладе свій візит через наростання протестних настроїв серед британців проти його приїзду.

Як відомо, у Британії зібрали 1,8 млн підписів під петицією проти державного візиту Трампа і його аудієнції з королевою Єлизаветою.