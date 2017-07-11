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Бойовики ІДІЛ оголосили про загибель свого лідера Аль-Багдаді - ЗМІ

Вівторок, 11 липня 2017, 12:38
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Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді, який проголосив "халіфат" в Іраку і Сирії в 2014 році.

Про це повідомляє іракський телеканал Alsumaria News, посилаючись на місцеве джерело в іракській провінції Ніневія.

"ІДІЛ зробили коротку заяву про смерть свого лідера, відомого як Абу Бакр аль-Багдаді, без будь-яких подробиць, і закликали своїх бойовиків продовжувати боротьбу і підтримувати "стабільність оплотів держави Халіфат", - повідомляє телеканал.

Також повідомляється, що бойовики нібито назвали ім'я наступника загиблого, але телеканал не вказує цього імені.

Нагадаємо, 16 червня Міноборони РФ заявило про знищення 300 бойовиків ІДІЛ включно з лідером терористів Аль-Багдаді в Сирії. Це начебто трапилося внаслідок російського авіаудару, завданого наприкінці травня.

Міноборони РФ також оприлюднило фотографію, яка мала б підтвердити знищення командного пункту терористичного угрупування "Ісламська держава" в районі Ракки в Сирії.

Міжнародна військова коаліція проти "Ісламської держави", яку очолюють США, не підтвердила інформацію росіян про загибель Аль-Багдаді.

Про смерть аль-Багдаді повідомляли багато разів, проте жодного разу інформація не йшла від ІДІЛ.

Відомо, що в 2015 році аль-Багдаді отримав важке поранення, але зміг після нього відновитися. Аль-Багдаді практично не з'являється на публіці.

Лідер ІДІЛ вкрай рідко виступає зі зверненнями і практично ніколи не показує своє обличчя - з міркувань безпеки. Останнє звернення аль-Багдаді випустив в листопаді 2016 року.

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