Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС остаточно завершив ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Перший місяць безвізу: 95 тисяч українців перетнули кордон з ЄС, 50 – не пустили

Росія планує вислати 30 американських дипломатів

Ryanair відмовився виходити на український ринок

В НАТО не підтверджують домовленість щодо діалогу з Україною про ПДЧ

Порошенко: Україна введе на кордоні біометричний контроль для іноземців



Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з послами НАТО, де йшлося про ПДЧ

Вівторок, 11 липня 2017, 16:33
Версія для друку Коментарі

Президент Петро Порошенко на засідання Комісії Україна-НАТО дійсно ініціював консультації з приводу Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), але жодної домовленості про рух до ПДЧ досягнуто не було.

Про це йдеться у статті "Довгий шлях до НАТО: про що насправді домовився Порошенко з країнами-членами Альянсу".

"Так, президент чітко заявив, що ми хочемо вести діалог про надання Україні ПДЧ, і я на власні вуха це чув", - запевнив один з українських посадовців.

Відразу кілька джерел "Європейської правди" підтвердили: принаймні частину іноземних учасників Комісії Україна-НАТО здивувало не лише те, що вони "позитивно сприйняли" пропозицію Порошенка, але й те, що вони взагалі її обговорювали.

"Схоже, президент говорив розмито – не всі звернули увагу на його слова про новий формат. Виступ Порошенка справді був сприйнятий позитивно, але саме виступ, а не ця ідея", - зауважив один зі співрозмовників.

"Посли, виходячи з засідання, говорили протилежне – що Порошенко зміг уникнути всіх спірних моментів та пропозицій. Тобто цю ідею вони не почули", - зазначив ще один співробітник структур альянсу, що не був особисто присутній під час дискусії.

Співрозмовники також підтверджують, що заява Порошенка спричинила справжню бурю в альянсі і найбільше обурювалися деякі центральноєвропейські держави, які у нас часом зараховують до друзів Києва.

Раніше повідомлялося, що Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати план дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:27
У Парижі до Дня взяття Бастилії мобілізують 11 тисяч офіцерів
17:13
У МЗС здивовані заявою Держдуми РФ про блокаду Придністров’я Україною і Молдовою
16:52
США та Катар підписали угоду про посилення боротьби з тероризмом
16:37
Siemens подав позов у ​​зв'язку зі скандалом з турбінами в Криму
16:33
Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з послами НАТО, де йшлося про ПДЧ
15:49
Пентагон поки що не підтверджує загибель лідера "Ісламської держави"
15:34
Сирійські спостерігачі підтверджують інформацію про смерть лідера ІДІЛ
15:16
У Туреччині видали ордери на затримання 105 технічних експертів
15:08
фото
У Сребрениці тисячі людей вшановують пам’ять жертв геноциду
14:53
Повстанці збили сирійський урядовий літак у зоні перемир'я – ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Довгий шлях до НАТО: про що насправді домовився Порошенко з країнами-членами Альянсу

Порошенко піднімає ставки. Його заява спричинила справжню бурю в альянсі. Цікаво, що найбільше обурювалися деякі центральноєвропейські держави, які у нас часом зараховують до друзів Києва... НАТО наразі просто не має офіційної позиції щодо ідеї Порошенка...

Надія Коваль, для Європейської правди

Ані НАТО, ані ЄС: чого чекати Україні від Франції Макрона

Не варто очікувати від Макрона серйозної підтримки щодо власне європейської чи євроатлантичної інтеграції України чи посилення, скажімо, Східного партнерства. Натомість Франція може бути активнішою у сприянні українстьких реформ та у діалозі щодо вирішення конфлікту з Росією.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  