У МЗС здивовані заявою Держдуми РФ про блокаду Придністров’я Україною і Молдовою

Вівторок, 11 липня 2017, 17:13

Міністерство закордонних справ України з подивом сприйняло заяву Державної думи РФ в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу української та молдовської сторін, зокрема, у нібито блокаді Придністровського регіону.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У выдомствs наголосили, що насправді Придністровський регіон Республіки Молдова користується всіма перевагами режиму Зони вільної торгівлі СНД і Зони вільної торгівлі між Молдовою і Євросоюзом. Експорт виробленої в Придністров’ї продукції в Україну збільшився з $51 млн. в 2015 році до $61 млн. в 2016 році й продовжує зростати в поточному році.

"Цілковите несприйняття викликає "занепокоєння" Держдуми через запровадження спільного контролю у пункті пропуску "Кучурган". Адже це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що звинувачення з боку російської сторони у начебто затягуванні проведення чергового раунду переговорів у форматі "5+2" є ще одним прикладом відвертої маніпуляції, оскільки саме тираспольська адміністрація відхилила нещодавню пропозицію щодо організації Баварської конференції, де планувалося обговорити майбутній порядок денний переговорів та строки їхнього проведення.

"Україна закликає Російську Федерацію припинити деструктивні дії та нарешті надати дієве сприяння вирішенню низки актуальних питань порядку денного переговорного процесу у форматі "5+2" в інтересах населення обох берегів Дністра, у тому числі шляхом виконання взятих Москвою за підсумками Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року на себе зобов’язань та виведення своїх військ з Придністровського регіону Республіки Молдова", - зазначили в МЗС.