У Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий радник РФ

Середа, 12 липня 2017, 08:25

В результаті мінометного обстрілу в сирійській провінції Хама загинув російський військовий радник.

Про це у вівторок повідомили в Міноборони РФ, пише ТАСС.

"В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиками містечка сирійських урядових військ в провінції Хама загинув російський військовий радник, капітан Микола Афанасов", - ідеться у повідомленні.

Микола Афанасов перебував у Сирії у складі апарату російських військових радників, "виконуючи завдання навчання особового складу підрозділів сирійських сухопутних військ", повідомили в Міноборони.

Наприкінці травня сайт газети "Комерсант", посилаючись на офіційні дані Міноборони РФ, повідомив, що від початку військової операції в Сирії загинули 32 російських військових.

Російська військова операція в Сирії триває з 30 вересня 2015 року. Авіація Повітряно-космічних сил РФ підтримує наземні операції сирійської армії.