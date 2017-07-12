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На Трампа подали в суд через блокування критиків у Twitter

Середа, 12 липня 2017, 09:37
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Семеро користувачів Twitter подали в суд спільний позов проти президента США Дональда Трампа, звинувативши його в порушенні першої поправки Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Про це повідомляє BBC.

Позов подали представники інституту Knight First Amendment при Колумбійському університеті. Семеро користувачів Twitter  стверджують, що їхні облікові записи були заблоковані президентом або його помічниками після того, як вони глузливо чи критично відповіли на твіти Трампа.

Таким чином, стверджують позивачі, було порушено першу поправку Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Як підкреслюють в позовній заяві, акаунт Трампа в Twitter є "публічним майданчиком для обговорення", тому не можна видаляти людей через їхні погляди чи переконання.

"Перша поправка може бути застосована до інтернет-форуму так само, як вона застосовується до міських зборів чи відкритих засідань шкільних рад", - стверджує Джаміль Джаффер, виконавчий директор Knight First Amendment.

Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційним, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його акаунта і оплатити послуги адвокатів.

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