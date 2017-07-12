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ЄС остаточно завершив ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС



Офіційний журнал ЄС опублікував рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію

Середа, 12 липня 2017, 11:11
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В ЄС оприлюднили рішення про остаточну ратифікацію Радою ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Текст рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня його схвалення.

Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. 

Очікується, що Угода повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року. 

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років. 

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.

Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС. 

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