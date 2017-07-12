Офіційний журнал ЄС опублікував рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію

Середа, 12 липня 2017, 11:11

В ЄС оприлюднили рішення про остаточну ратифікацію Радою ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Текст рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня його схвалення.

Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Очікується, що Угода повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року.

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років.

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.

Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.