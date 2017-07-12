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Україна почне діалог з НАТО про приєднання до ПДЧ вже найближчим часом – посол

Середа, 12 липня 2017, 14:23
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Україна вже найближчим часом розпочне діалог з НАТО про те, яким чином отримати запрошення до Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів новий глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

За його словами, це стало його завданням як посла України при НАТО.

При цьому Пристайко не сумнівається, що Україна точно ініціює процедуру приєднання до ПДЧ, хоча цього може і не статися за найближчий тиждень чи місяць.

"Ми не хотіли б просити те, що союзники не можуть запропонувати. Але я, як посол, отримав завдання: ми маємо започаткувати діалог про те, яким чином спокійно і дипломатично Україна отримає запрошення до ПДЧ. Впевнений, він розпочнеться вже найближчим часом" - заявив посол.

За його словами,  українська сторона не хоче надсилати звернення щодо приєднання до ПДЧ до того, коли НАТО буде готовий його задовольнити.

"Я ставлю за мету досягти такого моменту, коли Альянс сам чекатиме наше звернення і щойно воно надійде – урочисто та на найближчому засіданні надасть Україні План дій щодо членства" - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, в понеділок президент Порошенко, відповідаючи на запитання "Європейської правди", анонсував початок діалогу з альянсом про надання України Плану дій щодо членства: "Ми вважаємо за необхідне почати дискусію про запровадження Плану дій щодо членства. Сьогодні ми обговорили це і наші пропозиції про початок дискусії були із задоволенням сприйняті (країнами-членами НАТО)".

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати План дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.

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