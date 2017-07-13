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Юнкер: Україна повинна прискорити боротьбу з корупцією

Четвер, 13 липня 2017, 11:37
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Україна продемонструвала значний прогрес у проведенні реформ у останні роки, однак їй необхідно прискорити боротьбу з корупцією.

Про це під час пленарного засідання саміту Україна-ЄС у четвер у Києві заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

"Україна зробила величезний прогрес в останні роки. Зважаючи на те, що було зроблено, реформи, які були здійснені, все-таки залишається ще багато чого зробити", - відзначив Юнкер.

Він наголосив, що боротьба проти корупції – "головний козир, головна карта, з якою треба працювати", підкресливши, що у ЄС багато пояснювали, що треба робити.

"Тема корупції є важливою для громадян і це треба інтенсифікувати. Але не треба применшувати, що існує певний діалог, дебати між Україною і ЄС - питання репутації вашої великої нації у царині, що пов’язана з корупцією. Таким чином необхідно прискорити і інтенсифікувати боротьбу з корупцією", - сказав Жан-Клод Юнкер.

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