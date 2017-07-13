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Заяву саміту Україна-ЄС зірвано через фразу про "європейські прагнення"



Порошенко: жодна країна ЄС не позбавить Україну її європейського вибору

Четвер, 13 липня 2017, 12:02
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Президент Петро Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" держави.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відкриваючи саміт, Порошенко нагадав, що Україна вже зробила свій зовнішньополітичний вибір.

"Право вибору майбутнього належить виключно українцям і жодна країна світу не має право включати червоне світло на цьому шляху. І жодна нація не платила таку високу ціну на цьому шляху", - заявив він.

Порошенко не став напряму згадувати про проблеми, які з’явилися під час узгодження підсумкової декларації саміту, але наголосив на неприпустимості позиції політиків, які ставлять під сумнів європейський вибір України.

"При всій повазі до кожного лідера інституцій та держав ЄС я хочу підкреслити, що ніхто не має жодного ані морального, ані політичного права поступитися буквою і духом угоди про асоціацію, її метою, її сенсом і  її значенням для українського народу і для майбутнього нашої держави", - заявив Порошенко.

"Україна чітко за декларувала своє європейське прагнення і європейський вибір. Ми нікому це ні віддамо і ніхто не має права в нас це забрати", - підкреслив президент.

Детальніше про даний конфлікт читайте у статті "Безперспективний саміт: як Євросоюз заблокував європейську мрію України"

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