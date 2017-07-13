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Туск передав Порошенку ратифіковану Угоду про асоціацію

Четвер, 13 липня 2017, 13:22
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Голова Європейської ради Дональд Туск передав президенту України Петру Порошенку остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейськи союзом.

Туск зробив це під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком та головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером після саміту Україна-ЄС.

"Хочу скористатись нагодою, щоб передати вам цей документ. Це остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вітаю", - сказав Туск.

Туск відзначив, що повністю ратифікована Угода про асоціацію дозволить зміцнити співпрацю і поглибити політичну асоціацію та економічну інтеграцію України у Європейський союз.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. 

Очікується, що вона повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року. 

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