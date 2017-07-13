Туск передав Порошенку ратифіковану Угоду про асоціацію

Голова Європейської ради Дональд Туск передав президенту України Петру Порошенку остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейськи союзом.
Туск зробив це під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком та головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером після саміту Україна-ЄС.
"Хочу скористатись нагодою, щоб передати вам цей документ. Це остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вітаю", - сказав Туск.
Туск відзначив, що повністю ратифікована Угода про асоціацію дозволить зміцнити співпрацю і поглибити політичну асоціацію та економічну інтеграцію України у Європейський союз.
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
Очікується, що вона повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року.