Туск передав Порошенку ратифіковану Угоду про асоціацію

Четвер, 13 липня 2017, 13:22

Голова Європейської ради Дональд Туск передав президенту України Петру Порошенку остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейськи союзом.

Туск зробив це під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком та головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером після саміту Україна-ЄС.

"Хочу скористатись нагодою, щоб передати вам цей документ. Це остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вітаю", - сказав Туск.

Туск відзначив, що повністю ратифікована Угода про асоціацію дозволить зміцнити співпрацю і поглибити політичну асоціацію та економічну інтеграцію України у Європейський союз.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Очікується, що вона повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року.