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Британія опублікувала законопроект щодо Brexit

Четвер, 13 липня 2017, 14:49
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Уряд Великої Британії опублікував законопроект про Brexit, в якому, зокрема, йдеться про скасування дії законодавства ЄС в рамках виходу країни з Європейського союзу.

66-сторінковий документ під назвою "European Union (Withdrawal) Bill" розміщений на сайті парламенту.

Згідно з документом, все існуюче законодавство ЄС буде скопійовано у внутрішнє законодавство Британії, щоб забезпечити плавний перехід після Brexit. Однак, парламент Британії отримує право "змінити, скасувати та покращити" закони у разі потреби.

"Внутрішнє законодавство, яке прийняте ЄС і впливає на внутрішнє законодавство до дня виходу, продовжує діяти в національному законодавстві у день виходу і після дня виходу", - йдеться у законопроекті.

У документі також вказується про припинення верховенства права ЄС після Brexit.

Суд або трибунал не пов'язаний ні з встановленими принципами, ні з будь-якими рішеннями, прийнятими Європейським судом у день або після дня виходу, і не може звертатися до Європейського суду з будь-яким питанням у день  або після дня виходу. Суд або трибунал не повинні враховувати щось, що відбулося в день або після Brexit іншим суб'єктом ЄС чи ЄС, але може це зробити, якщо це вважає за доцільне", - йдеться у документі.

Законопроект мають схвалити обидві палати британського парламенту. Як очікується, він буде винесений на обговорення після парламентських канікул, тобто не раніше осені.

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