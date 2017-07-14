США вимагатимуть від країн додаткові дані про прохачів віз

П'ятниця, 14 липня 2017, 08:50

США вимагатимуть від інших країн надати додаткову інформацію про людей, які подали заяву на отримання американської візи, у разі недотримання вимог погрожують санкціями.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичну телеграму, розіслану у всі диппредставництва США.

Країни, які протягом 50 днів не дотримаються нових вимог або не зроблять кроки для їх виконання зіткнуться з обмеженнями на поїздки до США. Нововведення будуть діяти в рамках виконання міграційного указу Президента США Дональда Трампа.

За запитом Вашингтона всі країни повинні будуть надавати "будь-яку іншу ідентифікаційну інформацію про особу", яка бажає отримати візу в США, в тому числі його біометричні і біографічні дані.

Документ також встановлює вимоги для країн надавати дані про приватних осіб, яких підозрюють в тероризмі. Крім цього, на вимогу Вашингтона має бути надана інформація про їхні судимості.

"Вперше уряд США встановлює стандарти для інформації, яку вимагає від усіх країн, особливо на підтримку імміграції та перевірки мандрівників", - ідеться у документі.

Нові вимоги є частиною заходів, які адміністрація Дональда Трампа впроваджує для захисту США від терористичних атак.