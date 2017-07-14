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Трамп переконує, що не зніме санкцій з РФ до вирішення конфлікту в Україні

П'ятниця, 14 липня 2017, 09:36
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Президент США Дональд Трамп не скасує санкцій проти Росії, доки не буде досягнуто прогресу в Україні та Сирії.

Про це Трамп заявив у президентському літаку, прямуючи до Парижа, повідомляє Politico.

"Зараз у нас діють дуже важкі санкції проти Росії. Я не хотів і навіть не думав скасовувати їх. Хтось казав, Дональд Трамп хоче (скасувати санкції – Ред.) – я не хочу скасовувати їх", - сказав президент США.

Він підтвердив, що для зняття обмежень з Російської федерації необхідний прогрес у вирішенні конфліктів в Україні та Сирії.

"Я ніколи не скасую санкцій, доки не буде зроблено щось, що задовольнить нас усіх, задовольнить усіх в Україні та Сирії. Я укладав чудові угоди. Це те, що я роблю. Навіщо мені скасовувати санкції, якщо я нічого не отримаю?", - відзначив Трамп.

Разом з тим Дональд Трамп уник від відповіді від запитання, чи підпише він новий законопроект про санкції проти РФ, який очікує на схвалення Палатою представників США.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Росії Путіним у Гамбурзі Дональд Трамп заявив, що не спілкувався з російським президентом про санкції, підкресливши, що спершу потрібно вирішити проблеми України та Сирії.

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