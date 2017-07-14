Українські ГО просять ЄС пояснити зміну курсу щодо антикорупційних судів

П'ятниця, 14 липня 2017, 19:36

Десять громадських організацій та рухів публічно звернулися до ЄС з проханням пояснити зміну курсу щодо антикорупційних судів, озвучену президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Про це йдеться у заяві громадськості, оприлюдненій сьогодні.

Громадські експерти називають ідею про антикорупційні палати у судах першої інстанції "хибним кроком, який поглибить існуючу проблему саботажу та упередженого розгляду справ щодо високопосадової корупції".

"Ми наголошуємо, що створення Вищого антикорупційного суду України як суду першої інстанції є найефективнішим способом забезпечення швидкого, незалежного та правосудного розгляду кримінальних справ корумпованих високопосадовців. Ключовою умовою створення такого суду є запровадження на законодавчому рівні додаткових гарантій прозорого та незалежного добору суддів, що має проводитися спеціальною колегією, більшість якої складатимуть особи, рекомендовані міжнародними партнерами України та незалежні від будь-яких внутрішньоукраїнських груп інтересів чи впливів", - йдеться у заяві.

У своєму зверненні громадські активісти наголосили, що українська влада могла перекрутити слова Юнкера, а сама позиція, озвучена президентом Єврокомісії, "суперечить попереднім вимогам ЄС стосовно необхідності створення антикорупційного суду в Україні" та може бути "неоднозначно трактована українськими та міжнародними партнерами, які палко підтримували створення окремого антикорупційного суду".

Активісти нагадали, що створення незалежного антикорупційного суду вимагав єврокомісар Йоганес Ган, посол ЄС в України Хьюг Мінгареллі, та міжнародні донори, серед яких були експерти Представництва ЄС в Україні, Консультативної місії ЄС в Україні, Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, тощо.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

У НАБУ заявили, що не бачать альтернативи створенню антикорупційного суду і вважають, що заява Юнкера є наслідком цілеспрямованої дезінформації стосовно європейських партнерів України