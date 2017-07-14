Жертвами нападу на готель в Єгипті стали дві громадянки Німеччини

П'ятниця, 14 липня 2017, 19:55

В результаті нападу на готель в єгипетському курортному місті Хургада загинули дві громадянки Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, нападник, озброєний ножем, також поранив ще чотирьох туристів, серед яких двоє громадян Чехії.

Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що в результаті нападу поранені двоє громадян цієї країни, повідомляє NEWSam.

Також стало відомо, що була поранена жінка, Олена Михайленко, яка народилася в Україні, але є громадянкою Російської Федерації.

Раніше Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту повідомило, що під час нападу на готель в Хургаді загинули двоє українських туристів.

Однак пізніше посольство України в Єгипті спростувало інформацію про загибель українців.