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МЗС Німеччини підтвердило загибель німкень під час нападу у Хургаді

Субота, 15 липня 2017, 09:52
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В результаті нападу озброєного ножем чоловіка на іноземних туристів напередодні на пляжі єгипетського курорту Хургада загинули дві громадянки Німеччини.

Цю інформацію, раніше поширену єгипетськими органами влади, підтвердив колишній почесний консул Німеччини в Хургаді Петер-Юрген Елі зранку у суботу, 15 липня, передає Deutsche Welle.

 У МЗС Німеччини вранці в суботу теж підтвердили дані про німецьке громадянство загиблих.

Екс-консул повідомив, що особисто знав обох жінок, які довгий час жили в цьому турецькому курортному містечку. Крім того, жінок упізнала одна з їхніх знайомих.

Напад стався напередодні, 14 липня, на закритому пляжі готелю "El Palacio" у Хургаді. Чоловік з ножем потрапив на територію готелю з громадського пляжу, розташованого поруч. Він напав на кілька груп туристів, в результаті чого, крім двох загиблих, постраждали ще щонайменше чотири особи, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що серед постраждалих - 36-річна туристка з цієї країни, яка отримала поранення в ногу.

Спочатку єгипетські ЗМІ повідомили, що під час нападу загинули дві громадянки України. Проте потім ця інформація була спростована. 

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