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Російські хакери намагалися зламати систему енергопостачання Ірландії – ЗМІ

Субота, 15 липня 2017, 12:56
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Підтримувані урядом РФ хакери намагалися атакувати систему енергопостачання Ірландії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.

Видання дізналося, що минулого місяця хакери атакували енергетичний сектор Ірландії і намагалися проникнути в системи управління. Це також дозволило б їм зламати частину мережі Північної Ірландії.

Хакери направили листи, призначені для обману співробітників Ірландської ради з постачання електроенергії, що містили шкідливе програмне забезпечення. Такі листи були направлені інженерам, які мають доступ до систем управління.

Ознак порушення роботи мережу виявлено не було, однак аналітики з питань безпеки, які стежать за кіберактивністю РФ стверджують, що хакери могли викрасти інформацію, зокрема, паролі.

Аналітики вважають, що подібна тактика могла бути застосована і до британських компаній.

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