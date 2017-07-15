Російські хакери намагалися зламати систему енергопостачання Ірландії – ЗМІ

Підтримувані урядом РФ хакери намагалися атакувати систему енергопостачання Ірландії і Північної Ірландії.
Про це повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.
Видання дізналося, що минулого місяця хакери атакували енергетичний сектор Ірландії і намагалися проникнути в системи управління. Це також дозволило б їм зламати частину мережі Північної Ірландії.
Хакери направили листи, призначені для обману співробітників Ірландської ради з постачання електроенергії, що містили шкідливе програмне забезпечення. Такі листи були направлені інженерам, які мають доступ до систем управління.
Ознак порушення роботи мережу виявлено не було, однак аналітики з питань безпеки, які стежать за кіберактивністю РФ стверджують, що хакери могли викрасти інформацію, зокрема, паролі.
Аналітики вважають, що подібна тактика могла бути застосована і до британських компаній.