У Варшаві протестували проти суперечливої судової реформи

Неділя, 16 липня 2017, 10:49

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У Варшаві в суботу, 15 липня, кількасот людей вийшли до президентського палацу на акцію протесту проти судової реформи.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

На демонстрацію, організовану лівою опозиційною партією "Разом", люди прийшли з транспарантами "Хочемо вето", "Анджею Дудо, це я, конституція, пам’ятаєш мене?" та "Ганьба".

Демонстранти вимагали від президента Анджея Дуди накласти вето на спірний законопроект, який дозволяє депутатам та главі мін’юсту призначати суддів без консультування з суддівськими колами.

Нагадаємо, напередодні Сенат Польщі слідом за Сеймом проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів.

Згідно з ними, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Демонстрації проти судової реформи заплановані у Варшаві в неділю. Наступного тижня Єврокомісія планує розглянути плани польської судової реформи.