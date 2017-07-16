Знайти
АКТУАЛЬНО

Роковини трагедії MH17: біля посольства Росії в Нідерландах пройшов протест

У Варшаві протестували проти суперечливої судової реформи

Безлади у Франції: під час святкування Дня взяття Бастилії спалили 900 машин

У роковини путчу Ердоган пообіцяв відтинати голови зрадникам

Нападник на готель у Хургаді діяв за вказівкою ІДІЛ – ЗМІ

Республіканці запропонували об’єднати нові санкції проти РФ з санкціями проти КНДР



Литовці почали флешмоб у соцмережі: Кремль, ти не перепишеш нашу історію

Неділя, 16 липня 2017, 14:01
фото
Версія для друку Коментарі

Жителі Литви влаштували на сторінці МЗС РФ у Facebook флешмоб, масово залишаючи коментарі під заявою міністерства закордонних справ Росії, у якій партизан балтійських країн називають злочинцями.

Про це повідомляє Delfi.

Ініціатор акції журналіст Андрюс Тапінас на своїй сторінці закликав литовців залишити під інформацією про нібито злочини балтійських партизанів - "лісових братів" - запис із хештегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь.

"Якщо МЗС РФ на своїй офіційній сторінці може поливати нас брудом, ми на це можемо відповісти", - написав журналіст.

У неділю вранці на сторінці МЗС РФ було залишено більше 10 тисяч таких повідомлень під англомовною версією посту.  

 

"Кремль, ти не сфальсифікуєш нашу історію, незважаючи на те, скільки тролів є на твоїй фабриці", "Брехня ніколи не здолає правду", "Ви не перепишете нашу історію, розкажіть росіянам правду про радянські убивства", - пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно у НАТО презентували ролик про "лісових братів" країн Балтії, які чинили опір радянській окупації.

Після цього прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що за "лісовими братами" стояли західні спецслужби, а на сторінці МЗС РФ у Facebook з’явився пост про "звірства" "лісових братів" у новорічні дні 1947 року. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:42
Столтенберг закликав Берлін та Анкару домовитись щодо бази НАТО в Коньї
15:10
В Ірані за шпигунство американця засудили до 10 років ув'язнення
14:38
ЗМІ: Трамп погодився приїхати у Британію, коли йому забезпечать "теплий прийом"
14:20
У Сирії на північ від підконтрольного уряду міста Латакія стався вибух
14:01
фото
Литовці почали флешмоб у соцмережі: Кремль, ти не перепишеш нашу історію
13:17
У Багдаді військовим парадом відзначили звільнення Мосула від ІДІЛ
12:57
фото, відео
Роковини трагедії MH17: біля посольства Росії в Нідерландах пройшов протест
12:15
До річниці путчу турки мали вислухати Ердогана на своїх мобільних
11:51
фото
В Туреччині перевернувся автобус з дітьми, є постраждалі
11:20
Після втрати зв'язку винищувачі супроводили пасажирський літак до Штутгарта
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Качка, Павло Клімкін, для Європейської правди

Новий етап відносин з ЄС: що має робити Україна після ратифікації Асоціації

Можна довго чекати сигналів і обіцянок членства від ЄС. А можна впроваджувати Угоду. Показати системність своїх намірів. І перетворити питання подальшої інтеграції з ЄС на абсолютно практичне і прагматичне. Тоді обопільно вигідна формула інтеграції знайдеться майже сама собою.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

"Міні-Югославія": що ЄС готовий запропонувати Балканам замість членства

"Міні-Югославія" – так "регіональний економічний простір" на Західних Балканах вже встигли "охрестити" медіа. ЕС нічим замінити європерспективу для Балкан, і в умовах, коли в реальності членство не є можливим, Європа вимушена вигадувати та фінансувати "підготовчі" проекти.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  