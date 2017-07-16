Литовці почали флешмоб у соцмережі: Кремль, ти не перепишеш нашу історію

Неділя, 16 липня 2017, 14:01

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Жителі Литви влаштували на сторінці МЗС РФ у Facebook флешмоб, масово залишаючи коментарі під заявою міністерства закордонних справ Росії, у якій партизан балтійських країн називають злочинцями.

Про це повідомляє Delfi.

Ініціатор акції журналіст Андрюс Тапінас на своїй сторінці закликав литовців залишити під інформацією про нібито злочини балтійських партизанів - "лісових братів" - запис із хештегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь.

"Якщо МЗС РФ на своїй офіційній сторінці може поливати нас брудом, ми на це можемо відповісти", - написав журналіст.

У неділю вранці на сторінці МЗС РФ було залишено більше 10 тисяч таких повідомлень під англомовною версією посту.

"Кремль, ти не сфальсифікуєш нашу історію, незважаючи на те, скільки тролів є на твоїй фабриці", "Брехня ніколи не здолає правду", "Ви не перепишете нашу історію, розкажіть росіянам правду про радянські убивства", - пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно у НАТО презентували ролик про "лісових братів" країн Балтії, які чинили опір радянській окупації.

Після цього прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що за "лісовими братами" стояли західні спецслужби, а на сторінці МЗС РФ у Facebook з’явився пост про "звірства" "лісових братів" у новорічні дні 1947 року.