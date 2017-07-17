Естонська євродепутат подала запит Могеріні про візи для кримчан

Понеділок, 17 липня 2017, 10:33

Депутат Європарламенту від Естонії Яна Тоом подала запит главі дипломатії ЄС Федеріці Могеріні з приводу відмови ЄС видавати шенгенські візи кримчанам, які отримали громадянство Росії.

Про це повідомляє портал ERR.

У запиті естонська євродепутат пише, що понад 90% кримчан отримали російське громадянство після 2014 року.

"Ці особи не можуть отримувати шенгенські візи в посольствах, які працюють в Києві, в зв'язку з відсутністю всіх необхідних документів. Більшість людей в Криму більше не мають діючих українських паспортів та й поїздка в Київ - це дуже складно, тому що у Криму немає з ним адекватної системи транспортного сполучення", - йдеться в запиті.

Тоом попросила главу європейської дипломатії відповісти, чи можна в посольствах в Москві або Києві отримати шенгенську візу в виданий в Криму російський паспорт і "чи є виключення з гуманітарних міркувань".

Вона також запитала, чи планується переглянути політику видачі шенгенських віз жителям Криму.

"Можна було б використати історичний досвід політики невизнання. Наприклад, за радянських часів жителі країн Балтії все ж отримували західні візи", - каже Тоом.

Зазначимо, жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки в український паспорт через дипломатичні представництва в Україні.

Також кримчани можуть скористатись безвізовим режимом з ЄС, за умови, що у них є український закордонний біометричний паспорт.