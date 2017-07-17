У Нідерландах відкрили меморіал в пам'ять про жертв катастрофи MH17

Понеділок, 17 липня 2017, 15:28

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У Нідерландах відкрили меморіал пам’яті жертв катастрофи літака рейсу MH17 "Малазійських авіаліній", який три роки тому був збитий над Донецькою областю.

Відкриття меморіалу транслювали провідні голландські ЗМІ.

Меморіальний парк розташований біля амстердамського аеропорту Схіпхол. У березні тут було висаджено 298 дерев, за кількістю жертв катастрофи, які формують зелену стрічку.

Сьогодні там відкрили пам’ятний меморіал – металеву стіну висотою 4 метри і 16 метрів в ширину.

візуалізація проекту

"Сталь символізує собою горе. Коли йде дощ ви можете побачити на стіні сліди води", - сказав автор проекту.

Біля сталевої стіни розміщене велике око, в якому викарбувані імена загиблих. "Відбивна поверхня дивиться вгору. Я хотів показати зв'язок між жертвами катастрофи та їхніми рідними", - додав автор.

Імена 298 загиблих пасажирів та членів екіпажу зачитали члени їхніх сімей, а 17 місцевих дітей поклали квіти до меморіалу.

Церемонію відкриття відвідали король Нідерландів Віллем-Александр із королевою Максимою, прем’єр Нідерландів Марк Рютте та іноземні політики.

Нагадаємо, катастрофа рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року, забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Дослідницька група Bellingcat у своїй доповіді також говорить про те, що літак збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" Збройних сил РФ.