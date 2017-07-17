Україна та Молдова відкрили перший спільний КПП на придністровській ділянці кордону

Понеділок, 17 липня 2017, 15:51

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп у понеділок відкрили перший молдовсько-український митний пункт пропуску на придністровській ділянці кордону ("Кучурган-Первомайськ").

Під час відкриття Порошенко відзначив, що контроль на кордоні буде здійснюватися спільно з Місією ЄС EUBAM (Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні).

"Представники цієї Місії будуть брати спільну участь у забезпеченні контролю, для того щоб ми твердо забезпечили безпеку, прозорість, антикорупційність, комфортність для тих, хто перетинає кордон", - відзначив президент.

Порошенко додав, що дав доручення МЗС та ДФС поширити Місію EUBAM на інші пункти перетину кордону для забезпечення прозорості і ефективної боротьби з контрабандою та корупцією.

"Віднині українські та молдовські прикордонники та митники разом з представниками EUBAM будуть працювати для забезпечення безпеки і комфорту наших громадян", - сказав Порошенко.

Спільний молдовсько-український митний пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ" мав запрацювати ще 31 травня цього року. У МЗС Молдови затримку пояснили технічними причинами, а в прикордонній поліції Молдови - питаннями логістики та облаштування пункту пропуску.

Влада невизнаного Придністров'я про перспективи появи молдовсько-українського контролю на кордоні висловлювалася критично. У Держдумі РФ також висловлювали "занепокоєння" з цього приводу, на що МЗС України відповіло окремою заявою.