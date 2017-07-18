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Розгляд справи нацгвардійця Марківа в Італії відновиться у вересні – адвокат

Вівторок, 18 липня 2017, 09:38
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Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа продовжать у вересні.

Про це у понеділок повідомив адвокат військового за підсумками допиту Марківа, повідомляє "Радіо Свобода".

До вересня Марків залишиться під вартою і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.

У понеділок Марківа допитали. Під час шестигодинного допиту сторона захисту заявила про невинуватість підозрюваного і відсутність прямих доказів його причетності до факту загибелі італійського фоторепортера.

Як пояснив суддям адвокат затриманого, по-перше, Віталій Марків перебував на місці події як солдат і не міг ухвалювати рішень про ту чи іншу воєнну дію.

По-друге, з матеріалів справи наочно не можна оцінити, на якій відстані від іноземних журналістів перебував Марків. У нього до того ж не було міномета, що засвідчують документи, надані керівництвом Національної гвардії України, наголосив захисник.

Сторона обвинувачення стверджує, що український солдат застрелив італійця Андреа Роккеллі саме з мінометної зброї 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська Донецької області, на той час окупованого.

Сторона захисту концентрується нині на отриманні дозволу від прокуратури італійського міста Павія, де Марківа тримають під арештом, щоб допитати свідків в Україні і відвідати місце подій на Донбасі. У разі позитивної відповіді прокуратури поїздка до України може відбутися наприкінці літа, спрогнозував адвокат Віталія Марківа в розмові з українськими журналістами в Італії.

За словами консульських посадових осіб, які відвідали Марківа у понеділок, умови його перебування задовільні, він читає, відвідує спортзал, психологічний стан – нормальний.

У вівторок уперше військовослужбовця мають відвідати родичі.

Із дипломатичних джерел стало відомо, що найближчим часом Віталія Марківа можуть перевести до іншої в’язниці.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

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