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Посол у Польщі розповів, як можна вирішити проблему черг на кордонах

Вівторок, 18 липня 2017, 14:40
Версія для друку Коментарі

Скоротити черги на польсько-українському кордоні можна за рахунок відкриття нових пунктів пропуску, забезпечення спільного контролю і модернізації інфраструктури.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, проблема черг на кордоні потребує трьох кроків, які варто здійснити найближчим часом у погодженні з польською стороною.

"Нам необхідно збільшити кількість переходів, забезпечити спільний українсько-польський паспортний та митний контроль, а також модернізувати прикордонну інфраструктуру", - заявив посол.

Однак, за словами Дещиці, є кроки, які залежать лише від української сторони.

"Наприклад, треба вирішити проблему автомобілів із закордонними номерами. Не секрет, що автомобілі з польською реєстрацією, які можуть перебувати в Україні  5 днів, наразі складають половину автомобільної черги на кордоні. Тобто одне лише вирішення цієї проблеми вдвічі зменшить чергу" - розповів він.

Також скороченню черги сприятиме врегулювання малого прикордонного руху після старту безвізу.

"Малий прикордонний рух наразі перетворився на малий бізнес-рух, а не став, як було задумано, рухом для спілкування з родичами, освітнього та культурного обміну" - зазначив посол.

"Як один із варіантів удосконалення функціонування МПР – це створення окремих пунктів пропуску чи окремих пішохідних ліній на існуючих КПП на українсько-польському кордоні для осіб з МПР. Що знову ж таки, зменшить час очікування на кордоні для тих, хто не користується МПР" - пояснив він.

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