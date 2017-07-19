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Банк Англії презентував нові пластикові 10 фунтів із зображенням Джейн Остін

Середа, 19 липня 2017, 09:14
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Банк Англії представив нову полімерну банківську банкноту номіналом 10 фунтів стерлінгів із зображенням письменниці Джейн Остін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті банківської установи.

Презентація банкноти була приурочена до 200-ї річниці з дня смерті Остін і пройшла в соборі Вінчестера, де вона похована. Купюра надійде в обіг 14 вересня.

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Як зазначається, нова банкнота буде більш екологічною, безпечною та міцнішою. Банкнота, яка надрукована з полімерів, є першою, що має спеціальну поверхню для зручнішого користування громадянами із вадами зору. 

На попередній, паперовій версії купюри був портрет Чарльза Дарвіна. Її планують вивести з обігу в 2018 році.

Минулого року у Британії випустили полімерні 5 фунтів із зображенням колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.

Також запланований випуск нової купюру у 20 фунтів, де буде зображений британський художник Джозеф Вільям Тернер, її випуск почнеться у 2020 році.

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