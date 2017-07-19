В РФ заговорили про санкції проти Польщі через знесення комуністичних пам’ятників

Середа, 19 липня 2017, 10:48

МЗС РФ готує відповідь на рішення Польщі демонтувати радянські пам'ятники.

Про це у середу заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, повідомляє "Интерфакс".

"Може, запросити МЗС, вони готують, я знаю, заходи, відповідні до ситуації, що склалася, - з тим, щоб вони нас поінформували, які заходи у відповідь", - сказала Матвієнко на засіданні Ради Федерації, говорячи про схвалений в Польщі закон про знесення пам'ятників радянським воїнам.

Сенатор Ради Федерації Антон Беляков запропонував ввести персональні санкції щодо польських політиків, які причетні до цього рішення, а саме заборонити їм в'їзд на територію РФ.

За словами Белякова, у кількох депутатів Сейму, які готували подібні заходи, "є економічні зв'язки з Калінінградським регіоном і вони часто відвідують нашу країну".

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою. Він передбачає знесення пам’ятників та пам’ятних знаків, які віддають шану комунізму.