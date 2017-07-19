Польща відповіла Росії на звинувачення у провокаціях через пам’ятники СРСР

Середа, 19 липня 2017, 13:49

В РФ ведеться кампанія з дискредитації доброго імені Польщі, участь у якій бере МЗС Росії.

Так у МЗС Польщі відреагували на обвинувачення російського МЗС в "обурливій провокації" у зв’язку зі змінами до закону про заборону пропаганди комунізму, передає "Польське радіо".

"МЗС Польщі з прикрістю спостерігає за участю речниці російського дипломатичного відомства у кампанії з дискредитації доброго імені Польщі", дії якої "стають в один ряд зі спробами інтернет-порталів, які підтримують Міністерства оборони та культури Росії, що прагнуть спотворити історичні факти, визнані також російськими дослідниками", - наголошує Міністерство закордонних справ Польщі.

"Твердо наголошуємо, що згаданий Марією Захаровою закон не має на меті і не спрямований на введення змін до законодавства, що стосується пам’ятників, які є частиною місць фактичного поховання солдатів Червоної армії. Його метою є запобігання прославляння символіки тоталітаризмів, жертвами яких стали мільйони поляків, українців, росіян та представники інших народів", - стверджують в МЗС Польщі.

У польському МЗС заявили про прагнення до конструктивного діалогу з РФ і запросили посла Росії Сергія Андрєєва до польського парламенту.

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою. Він передбачає знесення пам’ятників та пам’ятних знаків, які віддають шану комунізму.

В Росії заговорили про санкції проти Польщі через цей закон. МЗС РФ звинуватило Польщу у провокаціях і пригрозило наслідками через підписання закону.