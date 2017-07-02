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У Дамаску від атаки смертника загинули щонайменше 8 осіб

Неділя, 02 липня 2017, 11:30
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У Дамаску, столиці Сирії, внаслідок атаки смертника загинули щонайменше 8 осіб, десяток людей отримали поранення.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними видання, один зі смертників здійснив вибух на площі Тахрір у центрі Дамаска. В результаті цього нападу загинули вісім людей та, принаймні, десяток інших поранено.

Повідомляється, що два інших замінованих автомобілі, які прямували до аеропорту на південний схід від столиці, були знешкоджені силами безпеки.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що внаслідок вибуху загинули вже 9 осіб.

Державний сирійський телеканал заявив, що втрати жертв були зведені до мінімуму через те, що сили безпеки перешкодили "терористам досягати своїх цілей".

Нагадаємо, у березні цього року внаслідок двох терактів у столиці Сирії Дамаску десятки людей загинули, більше сотні були поранені.

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