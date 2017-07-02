Знайти
АКТУАЛЬНО

У Манчестері судять британця, який воював в Україні на боці сепаратистів

Опитування: 60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit

МЗС: справа про затримання українця в Італії - на особливому контролі

В Парижі винесли вирок проти українки через критику проросійського пропагандиста

В ОБСЄ не обрали генерального секретаря через розбіжності в організації

У Грузії запровадили приховане патрулювання доріг та бальну систему штрафів



У Німеччині хочуть оскаржити узаконення одностатевих шлюбів у конституційному суді

Неділя, 02 липня 2017, 13:06
Версія для друку Коментарі

Противники узаконення одностатевих шлюбів у Німеччині мають намір оскаржити ухвалення відповідного закону Бундестагом у Федеральному конституційному суді країни.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про такий намір заявили представники щонайменше двох партій: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює канцлерка Німеччини Анґела Меркель та правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

У правлячому ХДС ці наміри підтвердили одразу кілька ключових політиків.

"Постало питання, чи є "шлюб для всіх" допустимим із точки зору конституції. Я впевнений, що позов буде поданий", - заявив у суботу, 1 липня, глава фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фолькер Каудер.

Міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр, який також є депутатом парламенту від ХДС, сказав, що допускає успіх такого позову.

"Я голосував проти закону, адже, як юрист, я вважаю, що для нього необхідна зміна основного закону ФРН", - зазначив де Мезьєр. 

Подати позов до конституційного суду збирається і правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини". Про це заявив кандидат від цієї політичної сили на виборах до Бундестагу Александер Ґауланд.

"Шлюб між людьми однієї статі створює плутанину, яка завдає шкоди суспільству", - вважає політик.

Нагадаємо, 30 червня Бундестаг проголосував за законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів. Німеччина дозволила громадянські одностатеві шлюби в 2001 році, але ці пари досі не мали права одружуватися.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:31
Сотні каталонських мерів мітингували у Барселоні на підтримку референдуму
13:06
У Німеччині хочуть оскаржити узаконення одностатевих шлюбів у конституційному суді
12:49
Іракські сили відбили лікарню поблизу Старого міста у Мосулі
12:13
У Манчестері судять британця, який воював в Україні на боці сепаратистів
11:30
У Дамаску від атаки смертника загинули щонайменше 8 осіб
11:20
У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг проти уряду Мей
11:03
Опитування: 60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit
10:37
Катар відкидає ультиматум арабських країн, термін якого спливає 2 липня
10:10
У столиці Болгарії внаслідок спеки померли вже 5 людей
09:54
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олена Бабакова, для Європейської правди

Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що українці, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, також мають право на роботу. Тож тут маємо справді радикальні зміни...

Інститут світової політики

Перша втома від ЄС? Що показало опитування українців

Абсолютна більшість українців вважає, що їхнє ставлення до ЄС з 2014 року "не змінилося", 14% респондентів зазначили, що їхнє ставлення до ЄС покращилося, натомість 24% вважають, що погіршилося. Жінки виявилися більш євроскептичними, аніж чоловіки.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  