Знайти
АКТУАЛЬНО

У Манчестері судять британця, який воював в Україні на боці сепаратистів

Опитування: 60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit

МЗС: справа про затримання українця в Італії - на особливому контролі

В Парижі винесли вирок проти українки через критику проросійського пропагандиста

В ОБСЄ не обрали генерального секретаря через розбіжності в організації

У Грузії запровадили приховане патрулювання доріг та бальну систему штрафів



Італія закликає інші порти ЄС приймати кораблі з врятованими мігрантами

Неділя, 02 липня 2017, 15:16
Версія для друку Коментарі

Міністр внутрішніх справ Італії закликав інші країни ЄС відкрити свої порти, щоб прийняти кораблі з врятованими мігрантами.

Про це повідомляє AFP.

Марко Мінніті, який матиме сьогодні у Парижі зустріч зі своїми колегами з метою підготовки до переговорів у Таллінні на цьому тижні, заявив, що Італія перебуває під величезним тиском.

"Є судна НУО, судна Софії та Фронтексу, судна італійської берегової охорони, які рятують мігрантів у Середземному морі", - сказав він.

"Вони плавають під прапорами різних європейських країн. І якщо єдині порти, які приймають біженців, - італійські, то щось працює не так. Ось суть питання", - заявив він.

"Я - єврофіл, і я був би гордий, якби навіть одне судно, замість того, щоб прибути до Італії, вирушило в інший європейський порт. Це не вирішить проблему Італії, але це буде надзвичайним сигналом", що Європа хоче допомогти Риму, - сказав він.

За даними ООН, цього року в Італію прибуло понад 83 000 мігрантів, які були врятовані у морі, а за останні кілька днів - понад 12 тисяч. Понад 2160 людей загинули по дорозі до берегів Європи.

На тижні італійське видання Ansa повідомляло, що посол Італії в ЄС Мауріціо Массарі заявив європейському комісару з питань міграції Дмитрісу Аврамопулосу, що Італія може заборонити іноземним кораблям, які врятували мігрантів, швартуватися у портах.

За словами дипломатичного джерела в Італії, це непосильно для країни, коли всі кораблі, які рятують мігрантів, зупиняються в Італії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:16
Італія закликає інші порти ЄС приймати кораблі з врятованими мігрантами
14:45
Трамп не планує відмовлятися від соцмереж: "я сучасний президент"
14:18
Проти затриманого в Італії українця свідчив французький журналіст – МВС
14:06
В Італії невідомі кинули "коктейлі Молотова" у готель, де мали прийняти біженців
13:31
Сотні каталонських мерів мітингували у Барселоні на підтримку референдуму
13:06
У Німеччині хочуть оскаржити узаконення одностатевих шлюбів у конституційному суді
12:49
Іракські сили відбили лікарню поблизу Старого міста у Мосулі
12:13
У Манчестері судять британця, який воював в Україні на боці сепаратистів
11:30
У Дамаску від атаки смертника загинули щонайменше 8 осіб
11:20
У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг проти уряду Мей
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олена Бабакова, для Європейської правди

Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що українці, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, також мають право на роботу. Тож тут маємо справді радикальні зміни...

Інститут світової політики

Перша втома від ЄС? Що показало опитування українців

Абсолютна більшість українців вважає, що їхнє ставлення до ЄС з 2014 року "не змінилося", 14% респондентів зазначили, що їхнє ставлення до ЄС покращилося, натомість 24% вважають, що погіршилося. Жінки виявилися більш євроскептичними, аніж чоловіки.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  