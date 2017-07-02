Італія закликає інші порти ЄС приймати кораблі з врятованими мігрантами

Неділя, 02 липня 2017, 15:16

Міністр внутрішніх справ Італії закликав інші країни ЄС відкрити свої порти, щоб прийняти кораблі з врятованими мігрантами.

Про це повідомляє AFP.

Марко Мінніті, який матиме сьогодні у Парижі зустріч зі своїми колегами з метою підготовки до переговорів у Таллінні на цьому тижні, заявив, що Італія перебуває під величезним тиском.

"Є судна НУО, судна Софії та Фронтексу, судна італійської берегової охорони, які рятують мігрантів у Середземному морі", - сказав він.

"Вони плавають під прапорами різних європейських країн. І якщо єдині порти, які приймають біженців, - італійські, то щось працює не так. Ось суть питання", - заявив він.

"Я - єврофіл, і я був би гордий, якби навіть одне судно, замість того, щоб прибути до Італії, вирушило в інший європейський порт. Це не вирішить проблему Італії, але це буде надзвичайним сигналом", що Європа хоче допомогти Риму, - сказав він.

За даними ООН, цього року в Італію прибуло понад 83 000 мігрантів, які були врятовані у морі, а за останні кілька днів - понад 12 тисяч. Понад 2160 людей загинули по дорозі до берегів Європи.

На тижні італійське видання Ansa повідомляло, що посол Італії в ЄС Мауріціо Массарі заявив європейському комісару з питань міграції Дмитрісу Аврамопулосу, що Італія може заборонити іноземним кораблям, які врятували мігрантів, швартуватися у портах.

За словами дипломатичного джерела в Італії, це непосильно для країни, коли всі кораблі, які рятують мігрантів, зупиняються в Італії.