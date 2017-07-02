Боснійські серби просять дозвіл у міськради на відкриття пам'ятника Чуркіну у Сребрениці

Неділя, 02 липня 2017, 15:49

Боснійські серби, члени асоціації "Східна Альтернатива", звернулися до міської ради в Сребрениці з проханням надати дозвіл на встановлення в міському парку в Сребрениці пам'ятника Віталію Чуркіну.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Боснійські серби хочуть встановити пам'ятник Чуркіну з вдячністю за його блокування резолюції Ради Безпеки ООН про Сребреницю два роки тому. У 2015 році він наклав вето на резолюцію Ради Безпеки, розроблену Британією, у якій засуджувалися масові вбивства в Сребрениці як геноцид.

"Встановлення пам'ятника Віталію Чуркіну в Сребрениці - це як тицьнути пальцем в очі тим, хто залишився в живих, а також жертвам геноциду, бо ми знаємо, яку роль він зіграв", - сказав Зульфо Саліхович, муніципальний радник в етнічно змішаному місті Сребрениця.

"Якщо пам'ятник буде встановлено, то я вважаю, це принесе неспокій, розбрат та порушить міжетнічні відносини в Сребрениці", - додав Саліховіч.

Мер Сребрениці Младен Груджич каже, що сумнівається, що пам'ятник буде затверджений, оскільки міський регламент забороняє такі дії.

Раніше боснійські серби заявляли, що 8 липня в міському парку в Сребрениці буде встановлений меморіал Віталію Чуркіну з вдячністю за його блокування резолюції Ради Безпеки ООН про Сребреницю два роки тому.

Як відомо, у липні 1995 року загони боснійських сербів увійшли в Сребреницю, оголошену Радою безпеки ООН "зоною безпеки".

Практично не зустрівши опору з боку легкоозброєних голландських військовослужбовців з числа "блакитних касок" ООН, війська сербського генерала Ратко Младича влаштували в місті розправу над мусульманським населенням.

В результаті було викрадено і вбито близько 8000 осіб, переважно чоловіків та юнаків.

Різанина в Среберениці залишається одним з найтяжчих військових злочинів в Європі після Другої світової війни. Лідери боснійських сербів заперечують факт етнічної чистки.

Нагадаємо, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер 20 лютого у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя.