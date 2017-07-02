У Гамбурзі тисячі людей вийшли на демонстрацію напередодні G20

Неділя, 02 липня 2017, 17:22

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За кілька днів до саміту G20 у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У дощову погоду в Гамбурзі, за даними поліції, зібралося близько 8000 демонстрантів, хоча організатори мітингу заявляють про 18 000 осіб.

"Близько 18 000 людей, понад 130 човнів і один чорний блок проти політики G20 в Гамбурзі", - написали організатори у своєму Twitter.

Повідомляється, що демонстранти вийшли на мітинг з вимогою фундаментальної зміни політики в гобальному масштабі.



Серед учасників були сім'ї з дітьми, молодь та люди похилого віку. За словами поліцейського, мітинг пройшов "абсолютно мирно". Багато хто мав прапори та транспаранти з гаслами на кшталт: "Демократія зараз", "Планета Земля перш за все" та інші.

Повідомляється, що на тижні може бути проведено до 30 демонстрацій. Сьогоднішня демонстрація була організована групою під назвою "Протестна хвиля G20". На четвер заплановано проведення мітингу з назваою "Ласкаво просимо до пекла".

У період саміту місто охоронятимуть мінімум 15 000 поліцейських та понад 4 000 федеральних поліцейських.

Нагадаємо, 12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Гамбурга ухвалила розпорядження, яке забороняє проведення демонстрацій в місті у дні проведення саміту G20.