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Британія пригрозила поверненням до ЄС ядерних відходів після Brexit - ЗМІ

Четвер, 20 липня 2017, 08:28
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Велика Британія попередила Брюссель, що після Brexit вона може відправити назад до країн Євросоюзу радіоактивні відходи, які раніше відправлялися в Об'єднане Королівство для переробки та зберігання.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на документ, представлений Лондоном на переговорах щодо виходу з ЄС.

У документі зафіксовано право "повернути радіоактивні відходи в країну походження".

Також йдеться про відповідальність країн ЄС за деякі "особливі матеріали, що розщеплюються", які є найбільш небезпечними і найбільш жорстко регульованими типами ядерних речовин, включаючи плутоній з відпрацьованого палива.

За даними видання, п'ята частина 126-тонних запасів плутонію для цивільних потреб, які зберігаються на атомному комплексі в Селлафілді в англійському графстві Камбрія, мають імпортне походження.

Це підприємство з 1970-х років займалося переробкою відпрацьованого ядерного палива з країн ЄС, в тому числі з Німеччини, Італії та Швеції.

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