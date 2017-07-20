Посли G7 закликали розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних

Четвер, 20 липня 2017, 14:04

Посли G7 наполягають на важливості продовження розслідування убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це ідеться у спільній заяві дипломатів, опублікованій на сайті посольства Італії в Україні.

"Сьогодні виповнюється рік з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. З цієї нагоди Посли країн Великої Сімки наголошують на важливості продовження розслідування обставин його загибелі та притягнення винних до відповідальності", - ідеться у заяві послів.

Посли відзначили, що вони продовжують підтримувати свободу ЗМІ в Україні та підкреслювати важливу роль незалежної та вільної преси.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.