Знайти
АКТУАЛЬНО

Мінфін США оштрафував ExxonMobil на $2 млн за порушення санкцій проти РФ

Сейм Польщі остаточно ухвалив суперечливий закон про судоустрій

Німеччина потерпає від гроз та шквальних вітрів, загинула жінка

Посли G7 закликали розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних

МЗС вивчає можливість відкриття додаткових консульських установ у країнах ЄС

Глава МЗС Німеччини оголосив про зміну курсу у відносинах з Туреччиною



Мінфін США оштрафував ExxonMobil на $2 млн за порушення санкцій проти РФ

Четвер, 20 липня 2017, 18:06
Версія для друку Коментарі

Мінфін США оштрафував американську корпорацію ExxonMobil за порушення санкцій, введених у зв’язку з конфліктом в Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Бюро контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оцінило у 2 мільйони доларів розмір штрафу стосовно ExxonMobil Corp. І її дочірніх компаній через порушення параграфу 589.201  регламенту про санкції, введені у зв’язку з конфліктом в Україні" - йдеться у повідомленні.

Компанію оштрафували за підписання в травні 2014 року восьми документів з президентом "Роснефти" Ігорем Сечіним, включеним в американський список санкцій. Варто зазначити, що на той час корпорацією керував нинішній держсекретар Рекс Тіллерсон.

Крім того, у бюро контролю за іноземними активами встановили, що  ExxonMobil  не розкрила порушення добровільно.

У відомстві наголошують на серйозності даного випадку.

У квітні 2017 американський Мінфін відмовився видати ExxonMobil дозвіл на роботу в Росії в рамках режиму санкцій. Компанія просила зробити для неї виняток і дозволити їй спільне буріння з "Роснефтью" на кількох ділянках.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:48
В ExxonMobil назвали несправедливим штраф за порушення санкцій проти РФ
19:34
Три українських підприємства експортуватимуть морозиво в ЄС
19:15
Deutsche Bank готується до жорсткого варіанту Brexit
18:51
Колишній військовий стріляв по британських туристах в Болгарії
18:47
Туреччина заявила, що не надавала ЗМІ дані про бази США в Сирії
18:37
Пропонована владою судова реформа підриває репутацію Польщі – Туск
18:21
Суд Рима засудив понад 40 осіб за розкрадання бюджету столиці
18:06
Мінфін США оштрафував ExxonMobil на $2 млн за порушення санкцій проти РФ
17:47
Сейм Польщі остаточно ухвалив суперечливий закон про судоустрій
17:41
promoted
Оренда офісів в Києві: пропозиції та ціни
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Нові обличчя ОБСЄ. Чи подолано кризу?

Після тривалих переговорів і узгодження кандидатур, ОБСЄ нарешті отримала нових очільників. Здається, криза минула. Але деякі питання залишилися. Де на радарі нового генсека Україна? Та заради якого портфеля здалася Росія, яка довго блокувала рішення?

Любов Акуленко, Світлана Майструк, для Європейської правди

Зміни не для всіх: що означатиме перехід на європейський стандарт водійських посвідчень

У країнах ЄС зазвичай для водіїв 1-ї групи діє спрощена система – достатньо перевірити зір/заповнити декларацію про стан здоров’я. Вимоги до підтвердження здоров’я зростають лише після досягнення 50-річного віку або залежно від тяжкості умов праці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  