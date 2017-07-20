Мінфін США оштрафував ExxonMobil на $2 млн за порушення санкцій проти РФ

Четвер, 20 липня 2017, 18:06

Мінфін США оштрафував американську корпорацію ExxonMobil за порушення санкцій, введених у зв’язку з конфліктом в Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Бюро контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оцінило у 2 мільйони доларів розмір штрафу стосовно ExxonMobil Corp. І її дочірніх компаній через порушення параграфу 589.201 регламенту про санкції, введені у зв’язку з конфліктом в Україні" - йдеться у повідомленні.

Компанію оштрафували за підписання в травні 2014 року восьми документів з президентом "Роснефти" Ігорем Сечіним, включеним в американський список санкцій. Варто зазначити, що на той час корпорацією керував нинішній держсекретар Рекс Тіллерсон.

Крім того, у бюро контролю за іноземними активами встановили, що ExxonMobil не розкрила порушення добровільно.

У відомстві наголошують на серйозності даного випадку.

У квітні 2017 американський Мінфін відмовився видати ExxonMobil дозвіл на роботу в Росії в рамках режиму санкцій. Компанія просила зробити для неї виняток і дозволити їй спільне буріння з "Роснефтью" на кількох ділянках.