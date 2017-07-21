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Венеціанська комісія оцінить законопроекти щодо антикорупційного суду

П'ятниця, 21 липня 2017, 07:56
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Венеціанська комісія отримала запит голови Верховної ради України Андрія Парубія з проханням провести експертну оцінку двох законопроектів, які стосуються створення в Україні спеціальних антикорупційних судів.

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на джерела в комісії.

Відповідний запит на ім'я генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда надійшов 20 липня.

Перевірка на відповідність стандартам Ради Європи стосуватиметься проектів закону "Про антикорупційні суди" (№6011) та "Про внесення змін до Закон України "Про судоустрій і статус суддів щодо введення обов’язкової спеціалізації суддів для розгляду справ, пов'язаних з корупцією" (№6529).

За деякими оцінками, експерти працюватимуть над висновком щодо цих законопроектів не менше року.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

У ЄС після цього пояснили, що Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

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