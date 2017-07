100 тисяч поляків вийшли на демонстрації проти судової реформи

Десятки тисяч людей у четвер вийшли на акції протесту у Польщі після ухвалення Сеймом країни суперечливого закону про Верховний суд в рамках проведення судової реформи.

Про це повідомляє Wyborcza.

Найбільша демонстрація проходила у Варшаві, мерія повідомила, що на вулицях зібралися близько 50 тисяч осіб. Поліція навела значно менші цифри - 14 тисяч.

Акції протесту відбувалися також у Познані, Вроцлаві, Лодзі, Кракові, Щецині і в десятках інших міст по всій країні. Загалом у протестах взяли участь понад 100 тисяч осіб.

🔴 SENSITIVE |



Hundreds of thousands of people marching now in #Warsaw #Poland to defend the rule of law. pic.twitter.com/ShEGwricF0