Польща продовжить реформи, незважаючи на протести опозиції - прем'єр

П'ятниця, 21 липня 2017, 09:16

Уряд Польщі продовжить судову реформу, незважаючи на протести опозиції.

Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, повідомляє TVP.info.

"Ми знаємо, що вони (суди - ред.) погано функціонують. Тому ми відповідаємо на широко поширене очікування поляків, які хочуть, щоб суди працювали ефективно і чесно. Сьогодні це не так. За корпораціями суддів в Польщі немає демократичного контролю. Ми хочемо, щоб такий контроль був, як це практикують в Німеччині, Данії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландах або Бельгії", - сказала Шидло.

Польський прем'єр підкреслила, що зараз опозиція показує своє справжнє обличчя, намагаючись спровокувати анархію, агресію і протести на вулицях.

"Кажуть, що Феміда сліпа. У Польщі досі Феміда закрила лише одне око. Рідко бачить злочини, вчинені сильними, а слабкі не завжди можуть розраховувати на справедливість", - зазначила прем'єр.

Шидло також заявила, що уряд має бачення змін і він не зупиниться перед опозицією, яка "кричить і тупотить", а також перед "польськими та іноземними захисниками еліт".

Нагадаємо, десятки тисяч людей у четвер вийшли на акції протесту у Польщі після ухвалення Сеймом країни суперечливого закону про Верховний суд в рамках проведення судової реформи.

Законопроект ще має ухвалити Сенат (верхня палата парламенту), не виключено, що голосування відбудеться вже сьогодні.

Згідно з пропонованою реформою, Верховний суд країни підпорядковуватиметься Міністерству юстиції. Глава Мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя.

Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.