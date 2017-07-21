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Siemens зупиняє поставки російським компаніям через кримські турбіни

П'ятниця, 21 липня 2017, 09:53
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Німецький концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Про це ідеться у заяві концерну, повідомляє Reuters.

Німецький концерн заявив, що отримав достовірну інформацію про те, що усі турбіни в окупований Крим були доставлені незаконно.

Siemens відмовиться від частки у компанії "Интеравтоматика" - це російська компанія, в якій концерн володіє 45% акцій. Саме ця компанія була найнята для установки турбін в Криму. 

За даними Finanzen, Siemens призупинить поставки енергообладнання російським державним компаніям та напрацює нові заходи контролю. 

Нагадаємо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Детальніше про колізію із турбінами Siemens - читайте у статті на ЄвроПравді: "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".

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