У Греції внаслідок землетрусу загинули громадяни Швеції та Туреччини

П'ятниця, 21 липня 2017, 10:19

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В результаті землетрусу, епіцентр якого був в Егейському морі, на грецькому острові Кос загинули громадяни Швеції та Туреччини.

Про це повідомляє грецьке видання Protothema.

За попередньою інформацією, 27-річний швед та 39-річний турок загинули після того, як в барі, де вони перебували, обвалилася стеля.

частина будівлі бару обвалилася в результаті землетрусу

В тій самій будівлі серйозно постраждали ще п’ять туристів, один з яких отримав важкі травми обох ніг.

Постраждалих вже доправили до лікарень Іракліона та Афін. Загалом за медичною допомогою звернулися 90 людей, більшості надали допомогу на місці, 10 осіб госпіталізували.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 стався в Егейському морі о 1:31 за грецьким часом. Епіцентр знаходився у 12 кілометрах на північний схід від острова Кос, біля узбережжя Туреччини, на глибині 10 км.

В результаті землетрусу двоє людей загинули, у Греції та Туреччини за медичною допомогою звернулися 170 осіб.