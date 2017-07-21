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У Польщі оштрафували 52 людини у зв’язку з нічними протестами

П'ятниця, 21 липня 2017, 14:04
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Після нічних протестів проти судової реформи у Польщі було оштрафовано щонайменше 52 людини.

Про це повідомляє TVP Info.

Ввечері у четвер під будівлею Сейму декілька десятків осіб намагалися заблокувати виїзд автомобіля, в якому знаходився речник уряду Польщі Рафал Бохенек. Деякі демонстранти сиділи на вулицях, блокуючи їх. Близько 3.30 ранку поліція їх усунула.

"Поліція ідентифікувала 270 осіб, стосовно 5 людей були виголошені попередження, 52 особи отримали штрафи за блокування виїзду. Справи 200 людей будуть скеровані суд, у разі порушення їх буде покарано", - повідомив представник поліції Варшави Маріуш Мрозек.

Одну людину було затримано у зв’язку порушенням недоторканості депутата.

"Заяву у цій справі депутат має написати в п’ятницю у відділенні поліції", - повідомив Мрозек.

За його словами, незначна група протестувальників досі знаходиться під будівлею парламенту.

Як повідомлялося, десятки тисяч людей у четвер вийшли на акції протесту у Польщі після ухвалення Сеймом країни суперечливого закону про Верховний суд в рамках проведення судової реформи.

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