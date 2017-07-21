Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер подав у відставку

П'ятниця, 21 липня 2017, 19:32

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер йде зі своєї посади на знак протесту проти призначення новим директором з комунікацій Ентоні Скарамуччі.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Спайсер незадоволений призначенням фінансиста Ентоні Скарамуччі на пост директора з комунікацій.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп запропонував Скарамуччі посаду сьогодні, в 10 ранку.

За даними джерела, знайомого із ходом справи, Трамп пропонував Спайсеру залишитися, але той заявив, що призначення Скарамуччі є серйозною помилкою.

Зазначимо, що з 20 січня 2017 року Спайсер займав посаду прес-секретаря Білого дому в адміністрації 45-го президента США та отримав скандальну репутацію за час роботи.

Протягом менше двох місяців він також займав посаду директора з комунікацій в Білому домі.

Нагадаємо, у квітні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер опинився під критикою через порівняння хімічної атаки в Сирії з діями Гітлера, який, за його словами, не використовував отруйний газ проти власного народу.