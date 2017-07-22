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Інтерпол попереджає про 173 смертників ІДІЛ, які готові здійснити теракти в ЄС

Субота, 22 липня 2017, 11:27
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Понад 170 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" підготовлені для організації терактів у Європі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані Інтерполу.

Інтерпол розповсюдив список з 173 бойовиків-смертників ІДІЛ, які були навчені здійснювати теракти в Європі, щоб помститися за військові поразки угруповання на Близькому Сході.

Список складений на основі відомостей, зібраних американськими спецслужбами в регіонах Сирії та Іраку, звільнених від ІДІЛ.

Ці дані пізніше були передані ФБР, а потім й Інтерполу.

Повідомляється, що список містить імена потенційних смертників, дати їх приєднання до ІДІЛ, останнє місце проживання, включаючи дані про мечеті, в яких вони молилися, та їхні фотографії.

Видання відзначає, що наразі немає жодних підтверджень того, що особи зі списку в'їхали на територію Європи.

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