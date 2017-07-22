Росія заявила про підписання угоди щодо зони деескалації "Східна Гута" в Сирії

Субота, 22 липня 2017, 12:54

Росія заявляє, що в Каїрі за підсумками переговорів з сирійською опозицією було підписано угоду про порядок функціонування зони деескалації в Східній Гуті в Сирії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"За результатами проведених в Каїрі (Єгипет - Ред.) переговорів представників Міноборони Росії та помірної сирійської опозиції за посередництва єгипетської сторони, з метою розвитку домовленостей, досягнутих в Астані, підписано угоди щодо порядку функціонування зони деескалації "Східна Гута" (Дамаск, Сирія).

Даними документами визначено межі зони деескалації, місця розгортання і повноваження сил контролю деескалації, а також маршрути доставки населенню гуманітарної допомоги й вільного проходу для жителів ", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, Росія та Іран, які підтримують сирійський режим, та Туреччина, яка підтримує повстанців, домовилися забезпечити припинення вогню між сирійськими урядовими силами і опозицією в чотирьох регіонах.

Міністр оборони США Джим Меттіс критично висловився щодо угоди. Глава Пентагону заявив, що запропоновані Росією "зони деескалації" в Сирії викликають багато питань у США, в тому числі щодо їхньої ефективності.