Трамп обурився публікацією у ЗМІ про зустріч генпрокурора США з послом РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію The Washington Post про зустріч генпрокурора США Джеффа Сешнса, коли той був радником Трампа, із послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Свій коментар з приводу публікації Трамп написав у Twitter.

"Новий витік з розвідки від Amazon Washington Post, на цей раз проти генпрокурора Джеффа Сешнса. Ці незаконні витоки... повинні припинитися!", - написав він.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop!