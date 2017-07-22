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Трамп обурився публікацією у ЗМІ про зустріч генпрокурора США з послом РФ

Субота, 22 липня 2017, 15:48
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Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію The Washington Post про зустріч генпрокурора США Джеффа Сешнса, коли той був радником Трампа, із послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Свій коментар з приводу публікації Трамп написав у Twitter.

"Новий витік з розвідки від Amazon Washington Post, на цей раз проти генпрокурора Джеффа Сешнса. Ці незаконні витоки... повинні припинитися!", - написав він.

Нагадаємо, видння The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишні офіційних осіб США повідомило, що посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк під час президентських перегонів у 2016 році обговорював з Джеффом Сешнсом, який сьогодні займає посаду генпрокурора, перебіг передвиборчої кампанії Дональда Трампа, в тому числі політичні питання, важливі для Москви.

Як відомо, на початку березня генпрокурор США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше стало відомо, що Джеф Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті. 

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